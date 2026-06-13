СМИ: Трамп и Зеленский примут участие в рабочей встрече G7

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский примут участие в рабочей сессии G7 во Франции во вторник.

Об этом сообщил неназванный представитель американской администрации, которого цитирует Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Саммит G7 состоится в Эвиане 15–17 июня и начнется с ужина лидеров.

"Президент Трамп примет участие в рабочей сессии с лидерами стран G7 и президентом Украины Зеленским", – заявил журналистам представитель администрации на условиях традиционной анонимности.

Вопрос об Украине будет обсуждаться на первом рабочем заседании, в котором примет участие Зеленский.

Европейцы будут заинтересованы в том, чтобы G7 выступила с единым заявлением в поддержку Украины.

Ключевым моментом в Эвиане, как заявили в Елисейском дворце в начале этой недели, "является определение условий, при которых партнеры по G7 могут содействовать переговорам между Украиной и Россией".

"Будет крайне важно достичь соглашения о параметрах или условиях этого диалога, в частности по вопросу территории", – заявили во французском президентском дворце.

Наконец, Европа захочет подчеркнуть, что сейчас не время снимать санкции с России.

Еще одним пунктом повестки дня саммита станет ситуация на Ближнем Востоке и обстановка в Ормузском проливе.

Лидеры Египта, Катара и ОАЭ примут участие в обеде со своими коллегами из "Большой семерки" по этому вопросу.

Ранее также стало известно, что Трамп примет участие в ужине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце в среду.

Ранее Макрон пригласил Трампа на ужин один на один в завершение саммита, но Белый дом до сих пор не подтвердил, примет ли он приглашение.

В субботу Елисейский дворец также подтвердил проведение ужина.