Стармер пообіцяв Рютте опублікувати скандальний оборонний план до саміту НАТО

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, що його уряд оприлюднить дискусійний план інвестицій в оборону, який призвів до відставки двох високопосадовців, до липневого саміту Альянсу в Анкарі.

Про це йшлося у телефонній розмові Стармера з Рютте, про яку повідомили в британському уряді, пише "Європейська правда".

Під час телефонної розмови в суботу генсек НАТО та прем’єр Британії погодилися, що союзники повинні зміцнювати колективну оборону та швидше реагувати на спільні та мінливі загрози.

"Генеральний секретар НАТО привітав збільшення інвестицій Великої Британії в оборону як важливий внесок в альянс та у протидію загрозам, з якими ми стикаємося", – заявив речник британського уряду.

Стармер також підтвердив своє зобов'язання досягти показника у 3% ВВП на оборону в наступному скликанні парламенту.

Сторони обговорили план урядових інвестицій в оборону Великої Британії, суперечки щодо якого особливого загострилися останніми днями.

"Прем’єр-міністр надав оновлену інформацію про плани щодо плану інвестицій в оборону, підкресливши своє зобов’язання опублікувати його перед самітом НАТО в Анкарі", – йдеться у заяві Даунінг-стріт.

План оборонних інвестицій став причиною відставки міністра оборона Джона Гілі, а також його заступника з питань збройних сил Ела Карнса.

Дефіцит фінансування на відновлення Королівського флоту, армії та Королівських повітряних сил оцінювався щонайменше у 28 млрд фунтів стерлінгів (32 млрд євро).

План викликав критику у військових посадовців країни. Голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон надіслав листа прем'єр-міністру Кіру Стармеру через побоювання, що рівень витрат на оборону, запропонований урядом, є недостатнім.

Сам Стармер запевнив, що боротиметься за збереження своєї посади на тлі урядової кризи через оборонні витрати.