У Німеччині міністра цифрових технологій звинуватили у використанні ШІ

Міністр цифрових технологій Німеччини Карстен Вільдбергер зіштовхнувся з критикою після того, як стало відомо, що посадовець, ймовірно, використовує штучний інтелект для під час підготовки офіційних текстів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція dpa.

Суперечка довкола використання штучного інтелекту виникла на тлі прагнення Німеччини прискорити впровадження цифрових технологій в рамках нового міністерства, створеного у 2025 році для модернізації державного управління та координації цифрової політики.

Речник міністерства цифрових технологій підтвердив ЗМІ, що Вільдбергер використовує штучний інтелект як робочий інструмент.

"Міністр Вільдбергер використовує штучний інтелект як допоміжний інструмент, оскільки переконаний, що Німеччина повинна швидко навчитися використовувати штучний інтелект продуктивно, але виміряно. Це стосується економіки, державного сектору та політики", – сказав речник.

Видання Die Zeit повідомило, що кілька промов та статей з думками, які приписують міністру, ймовірно, були значною мірою створені за допомогою штучного інтелекту. Журналісти обґрунтували свої висновки аналізом з використанням програмного забезпечення, розробленого для виявлення контенту, згенерованого штучним інтелектом. Деякі експерти зазначають, що таке програмне забезпечення не є повністю надійним.

Згідно зі звітом, статті, опубліковані під іменем Вільдбергера у провідних німецьких газетах, а також кілька парламентських промов, містили значні ознаки використання ШІ. Вважалося, що його промова, виголошена у 2024 році в аналітичному центрі зовнішньої політики Атлантичної ради у Вашингтоні, була повністю згенерована штучним інтелектом.

У міністерстві Вільдбергера пояснили, що не повідомляли про це окремо, оскільки штучний інтелект розглядається як допоміжний інструмент, аналогічний текстовим редакторам чи системам підтримки досліджень.

"Штучний інтелект можна використовувати як "спаринг-партнера" – для впорядкування думок, підбору альтернативних формулювань, скорочення текстів або вдосконалення структури", – зазначив речник.

Він наголосив, що весь контент перед публікацією перевіряється та затверджується людьми, щоб уникнути помилок і так званих "галюцинацій".

Раніше писали, що британський уряд розпочинає пілотне впровадження штучного інтелекту в Королівському суді в рамках низки нових технологічних проєктів, спрямованих на вдосконалення системи правосуддя та подолання затримок у розгляді справ.

Також повідомляли, що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії почне використовувати штучний інтелект для запобігання випадкам, коли дорослі шукачі притулку видають себе за дітей.