В Германии министра цифровых технологий обвинили в использовании ИИ

Министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер подвергся критике после того, как стало известно, что чиновник, вероятно, использует искусственный интеллект при подготовке официальных текстов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство dpa.

Спор вокруг использования искусственного интеллекта возник на фоне стремления Германии ускорить внедрение цифровых технологий в рамках нового министерства, созданного в 2025 году для модернизации государственного управления и координации цифровой политики.

Пресс-секретарь министерства цифровых технологий подтвердил СМИ, что Вильдбергер использует искусственный интеллект в качестве рабочего инструмента.

"Министр Вильдбергер использует искусственный интеллект в качестве вспомогательного инструмента, поскольку убежден, что Германия должна быстро научиться использовать искусственный интеллект продуктивно, но взвешенно. Это касается экономики, государственного сектора и политики", – сказал пресс-секретарь.

Издание Die Zeit сообщило, что несколько речей и статей с мнениями, которые приписывают министру, вероятно, были в значительной степени созданы с помощью искусственного интеллекта. Журналисты обосновали свои выводы анализом с использованием программного обеспечения, разработанного для выявления контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Некоторые эксперты отмечают, что такое программное обеспечение не является полностью надежным.

Согласно отчету, статьи, опубликованные под именем Вильдбергера в ведущих немецких газетах, а также несколько парламентских речей, содержали значительные признаки использования ИИ. Считалось, что его речь, произнесенная в 2024 году в аналитическом центре внешней политики Атлантического совета в Вашингтоне, была полностью сгенерирована искусственным интеллектом.

В министерстве Вильдбергера пояснили, что не сообщали об этом отдельно, поскольку искусственный интеллект рассматривается как вспомогательный инструмент, аналогичный текстовым редакторам или системам поддержки исследований.

"Искусственный интеллект можно использовать как "спарринг-партнера" – для упорядочения мыслей, подбора альтернативных формулировок, сокращения текстов или совершенствования структуры", – отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что весь контент перед публикацией проверяется и утверждается людьми, чтобы избежать ошибок и так называемых "галлюцинаций".

Ранее сообщалось, что британское правительство начинает пилотное внедрение искусственного интеллекта в Королевском суде в рамках ряда новых технологических проектов, направленных на совершенствование системы правосудия и преодоление задержек в рассмотрении дел.

Также сообщалось, что Министерство внутренних дел Великобритании начнет использовать искусственный интеллект для предотвращения случаев, когда взрослые просители убежища выдают себя за детей.