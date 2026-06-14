Міністр оборони Латвії передав українським військовим 14 бронемашин

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс під час свого першого візиту до України передав військовим 3-го армійського корпусу 14 одиниць бронетехніки від латвійського уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Латвії на платформі X.

Під час візиту до України латвійський міністр зустрівся з українськими військовими та особисто передав їм перші 14 броньованих машин CVRT від Адазької механізованої піхотної бригади.

Загалом 3-й армійський корпус отримає 41 одиницю цієї техніки від уряду Латвії.

Мелніс заявив, що передані бронемашини покращать можливості українських військових боротися з російською агресією та врятують життя солдатів.

Як повідомлялося, у п’ятницю новобраний міністр оборони Райвіс Мелніс у свій перший закордонний візит прибув до України.

Він зустрівся з главою Міноборони України Михайлом Федоровим. На зустрічі міністри узгодили спільні напрями роботи щодо розвитку безпілотних систем.

Нагадаємо, 9 червня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Естонії на саміт Нордично-Балтійської вісімки провів першу зустріч з новим прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом, під час якої підписали угоду щодо безпілотників, так звану Drone Deal.