Сікорський дав Навроцькому поради, про що говорити з Трампом

Посилення присутності американських військ на східному фланзі НАТО – про це, на думку глави польського МЗС Радослава Сікорського, повинен поговорити під час свого візиту до США президент Кароль Навроцький.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Про теми, які слід порушити під час візиту Навроцького до Трампа, главу МЗС запитували під час пресконференції в Ополі.

"Якщо відбудеться розмова президентів, навіть неформальна, то, по-перше, це буде затвердження обіцянки про збільшення, хоча ми не знаємо до якого рівня, американської присутності в Польщі. (...) На нашу думку, її слід збільшувати там, де вона дійсно потрібна, тобто на східному фланзі, де існує загроза. Це номер один", – сказав глава дипломатичного відомства.

По-друге, як додав він, справа має йти про візу колишнього генпрокурора Збігнева Зьобро. "Ми знаємо, що в Сполучених Штатах переховується розшукуваний за ордером підозрюваний Збігнєв З., який повинен відповісти прокурору на звинувачення у розкраданні коштів з Фонду справедливості. (...) Між союзниками та країнами, які мають такі чудові відносини, як Польща та Сполучені Штати, не повинно бути махінацій з журналістською візою", – сказав він.

"Збігнєв З. не є журналістом, він є віцепрезидентом головної опозиційної партії та депутатом. Його місце – у Сеймі, у Варшаві, а не у Сполучених Штатах, тож я сподіваюся, що пан президент доможеться анулювання цієї візи", – зазначив Сікорський.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький готує два подарунки до святкування 80 дня народження свого американського колеги Дональда Трампа.

ЗМІ раніше повідомили, що Навроцький отримав запрошення на день народження президента США Дональда Трампа і має намір взяти в ньому участь.