Сикорский дал Навроцкому советы, о чем говорить с Трампом

Усиление присутствия американских войск на восточном фланге НАТО – об этом, по мнению главы польского МИД Радослава Сикорского, должен поговорить во время своего визита в США президент Кароль Навроцкий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

О темах, которые следует поднять во время визита Навроцкого к Трампу, главу МИД спрашивали во время пресс-конференции в Ополе.

"Если состоится разговор президентов, даже неформальный, то, во-первых, это будет утверждение обещания об увеличении, хотя мы не знаем до какого уровня, американского присутствия в Польше. (...) По нашему мнению, его следует увеличивать там, где оно действительно нужно, то есть на восточном фланге, где существует угроза. Это номер один", – сказал глава дипломатического ведомства.

Во-вторых, как добавил он, дело должно идти о визе бывшего генпрокурора Збигнева Зебро. "Мы знаем, что в Соединенных Штатах скрывается разыскиваемый по ордеру подозреваемый Збигнев З., который должен ответить прокурору на обвинения в хищении средств из Фонда справедливости. (...) Между союзниками и странами, которые имеют такие замечательные отношения, как Польша и Соединенные Штаты, не должно быть махинаций с журналистской визой", – сказал он.

"Збигнев З. не является журналистом, он является вице-президентом главной оппозиционной партии и депутатом. Его место – в Сейме, в Варшаве, а не в Соединенных Штатах, поэтому я надеюсь, что господин президент добьется аннулирования этой визы", – отметил Сикорский.

Как сообщалось, президент Польши Кароль Навроцкий готовит два подарка к празднованию 80 дня рождения своего американского коллеги Дональда Трампа.

СМИ ранее сообщили, что Навроцкий получил приглашение на день рождения президента США Дональда Трампа и намерен принять в нем участие.