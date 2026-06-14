Швейцарці голосують на референдумі щодо обмеження кількості населення 10 мільйонами

У неділю громадяни Швейцарії голосують на загальнонаціональному референдумі щодо пропозиції ультраправих обмежити чисельність населення країни 10 мільйонами осіб.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Зумовлена ​​занепокоєнням щодо імміграції, тиску на державні послуги та житлове будівництво, конституційна зміна, запропонована Швейцарською народною партією (SVP), передбачає, що населення не повинно перевищувати 10 мільйонів до 2050 року. За офіційними прогнозами, Швейцарія може сягнути цього показника до початку 2040-х років.

Вважається, що результат голосування може мати далекосяжні наслідки для економіки та відносин Берна з Європейським Союзом.

Якщо пропозицію буде прийнято, досягнення позначки в 10 мільйонів запустить процес, який може змусити Швейцарію скасувати угоду про вільний рух робочої сили з ЄС.

За кілька тижнів до повернення Дональда Трампа в Білий дім Швейцарія уклала угоду з Брюсселем про поглиблення економічної інтеграції з Євросоюзом. Ця та інші угоди, що регулюють двосторонні торговельні відносини, можуть бути поставлені під сумнів через обмеження чисельності населення та вільного пересування, яке є основою єдиного ринку ЄС.

Раніше в Європейській комісії попередили Берн про те, що результати референдуму про обмеження чисельності населення країни 10 мільйонами вплинуть на відносини з Брюсселем.

Швейцарські виборці часто відкидали заходи, які вважалися шкідливими для довгострокових інтересів економіки, але ця тенденція стала менш передбачуваною. У 2014 році виборці не виправдали очікувань, ухваливши пропозицію, підтриману SVP, щодо обмеження імміграції до ЄС. Однак її вплив пізніше був послаблений у законодавчому процесі.

Очікується, що результати референдуму почнуть надходити о 10:00 за Гринвічем (12:00 за Києвом).

Населення Швейцарії зросло з 7,2 мільйона на початку 2000-х років до трохи більш як 9 мільйонів у 2026 році. За даними аналітичного центру Avenir Suisse, з приблизно двох мільйонів новоприбулих близько 64% ​​є громадянами ЄС.

Обмежити чисельність населення до 10 мільйонів запропонувала ультраправа Швейцарська народна партія (SVP).

Уряд країни закликав громадян голосувати проти цієї пропозиції на референдумі.Там наголосили, що ця ініціатива зашкодить співпраці з Європейським Союзом та економіці через обмеження ринку праці.

Згідно з новим опитуванням, більшість громадян Швейцарії виступає проти законопроєкту, який має обмежити чисельність населення країни 10 мільйонами.