Швейцария на референдуме отклонила идею ограничить численность населения

По прогнозам, в воскресенье Швейцария отклонила предложение референдума по ограничению численности населения до 10 миллионов, поскольку избиратели отдали предпочтение экономической стабильности и отношениям страны с Европейским Союзом над вопросами иммиграции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Предварительные прогнозы, опубликованные национальной телерадиокомпанией SRF, указывают, что около 45% избирателей поддержали предложение, а 55% – выступили против.

Референдум, который сравнивали с голосованием по Brexit в Великобритании 2016 года, вызвал беспокойство у бизнеса из-за опасений, что он может привести к прекращению свободного движения рабочей силы между Швейцарией и ЕС, ее главным торговым партнером.

Предложение, которое отстаивала правая Швейцарская народная партия, предусматривало, что к 2050 году население не должно превышать 10 миллионов, и что если это произойдет в течение двух лет, Швейцария должна отменить соглашение о свободном передвижении с ЕС.

Урс Биери из социологической компании GFS Bern отметил, что инициатива не прошла, поскольку, хотя многие люди и беспокоились ростом численности населения, их не убедил сам план, и они опасались возможных побочных эффектов.

"С самого начала ее подавали как инициативу хаоса. Избиратели опасались негативных последствий для отношений Швейцарии с ЕС и для рынка труда", – сказал он.

"Люди также беспокоятся о таких вещах, как достаточное количество работников сферы ухода и здравоохранения. Также существует ощущение, что в нынешних международных условиях для маленькой страны это глупо", – добавил Биери.

Ранее в Европейской комиссии предупредили Берн о том, что результаты референдума об ограничении численности населения страны 10 миллионами повлияют на отношения с Брюсселем.

Население Швейцарии выросло с 7,2 миллиона в начале 2000-х годов до чуть более 9 миллионов в 2026 году. По данным аналитического центра Avenir Suisse, из примерно двух миллионов новоприбывших около 64% являются гражданами ЕС.

Ограничить численность населения до 10 миллионов предложила ультраправая Швейцарская народная партия (SVP).

Правительство страны призвало граждан голосовать против этого предложения на референдуме. там отметили, что эта инициатива повредит сотрудничеству с Европейским Союзом и экономике из-за ограничения рынка труда.