У Хорватії загинули щонайменше троє чехів внаслідок зіткнення катамарана з вітрильником

Щонайменше троє людей, усі чехи, загинули у неділю поблизу Спліта у Хорватії після зіткнення катамарана з вітрильником. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Про це повідомив Штепан Шантручек, голова консульського відділу посольства Чеської Республіки в Загребі, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.І

нформацію підтвердив ČTK речник Міністерства закордонних справ Адам Чорго.

Аварія сталася близько 11:30 ранку. На борту вітрильника перебувало вісім чехів, а на катамарані – 120 пасажирів. Вітрильник під французьким прапором затонув після зіткнення.

"Чотири людини з восьми, що перебували на яхті, були доставлені до місцевої лікарні", – сказав Шантручек, додавши, що не знає, чи є четверо госпіталізованих та одна зникла безвісти громадянами Чехії. "Що я знаю напевно, так це те, що троє загиблих – громадяни Чехії", – сказав Шантручек.

"Сьогодні нас вразила надзвичайно сумна новина про загибель щонайменше трьох громадян Чехії після зіткнення яхти з катамараном у Хорватії", – сказав Чорго. Консул перебуває на місці події, підтримує контакт із місцевою владою та розслідує справу. "Наші думки також із іншими постраждалими, які залишаються під наглядом лікарів. Ми висловлюємо щирі співчуття тим, хто вижив, та рідним і близьким жертв", – додав він.

11 червня у головному порту грецького острова Паксос загорілися катамаран і дерев'яний човен, що спричинило масштабну реакцію пожежників та берегової охорони.

Торік у листопаді три яхти затонули на стоянці біля грецького порту Пірей після того, як одна з них загорілася.