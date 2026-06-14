В Хорватии погибли по меньшей мере трое чехов в результате столкновения катамарана с парусником

По меньшей мере три человека, все чехи, погибли в воскресенье вблизи Сплита в Хорватии после столкновения катамарана с парусником. Еще один человек считается пропавшим без вести.

Об этом сообщил Штепан Шантручек, глава консульского отдела посольства Чешской Республики в Загребе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Информацию подтвердил ČTK представитель Министерства иностранных дел Адам Чорго.

Авария произошла около 11:30 утра. На борту парусника находилось восемь чехов, а на катамаране – 120 пассажиров. Парусник под французским флагом затонул после столкновения.

"Четыре человека из восьми, находившихся на яхте, были доставлены в местную больницу", – сказал Шантручек, добавив, что не знает, являются ли четверо госпитализированных и один пропавший без вести гражданами Чехии. "Что я знаю наверняка, так это то, что трое погибших – граждане Чехии", – сказал Шантручек.

"Сегодня нас поразила чрезвычайно печальная новость о гибели по меньшей мере трех граждан Чехии после столкновения яхты с катамараном в Хорватии", – сказал Чорго. Консул находится на месте происшествия, поддерживает контакт с местными властями и расследует дело. "Наши мысли также с другими пострадавшими, которые остаются под наблюдением врачей. Мы выражаем искренние соболезнования тем, кто выжил, и родным и близким жертв", – добавил он.

11 июня в главном порту греческого острова Паксос загорелись катамаран и деревянная лодка, что вызвало масштабную реакцию пожарных и береговой охраны.

В ноябре прошлого года три яхты затонули на стоянке возле греческого порта Пирей после того, как одна из них загорелась.