Литва першою в світі готується до демонтажу реакторів, подібних до тих, що були на ЧАЕС

Литва готується до демонтажу активних зон реакторів типу РБМК на Ігналінській АЕС – таких самих, як на Чорнобильській АЕС; ніхто ще цього не робив.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

​​У другому енергоблоці станції були встановлені реактори РБМК, які належали до найпотужніших у світі. Зараз працівники станції демонтують усе, що можна безпечно вилучити без залучення високоспеціалізованих експертів.

Демонтаж активної зони реактора здійснюватимуть роботи, оснащені, за словами представників станції, передовими технологіями. Роботи з обладнанням, що має такий високий рівень радіоактивності, зазвичай не виконуються людьми.

​Очікується, що демонтаж графітових компонентів реактора здійснюватимуть фахівці з міжнародних компаній, найімовірніше зі США або Франції.

​"Це буде найскладніше завдання. Але ми станемо першими у світі, хто його виконає", – сказав директор станції Лінас Баужис.

До досягнення цього етапу ще далеко. Поки що відвідувачі все ще можуть оглянути об’єкти реактора.

"Усі екскурсії заброньовані на кілька тижнів вперед", – сказала Мілда Кішкіте, проводячи екскурсію для відвідувачів по електростанції, яку поступово демонтують і розрізають на частини.

​Тим часом місто Вісагінас розробляє плани позиціонувати себе як центр ядерного туризму, оскільки звичайні відвідувачі приносять лише обмежену економічну вигоду самій станції. Мета – залучити фахівців та ентузіастів, зацікавлених у ядерній енергетиці.

"Загалом 45 % обладнання вже демонтовано", – сказала Йоліта Мажейкієне, речниця станції, вказуючи на карту.

​Хоча як відпрацьоване, так і невикористане ядерне паливо вже вивезено, контроль доступу на об’єкті залишається незмінним протягом десятиліть. Відвідувачі, як і раніше, повинні носити подвійний одяг, рукавички, шапки та інше захисне спорядження.

​"Процес демонтажу має бути завершений до 2049 року. Важливо те, що ми вилучили все паливо з реакторів і помістили його на зберігання на 50 років. Протягом цього періоду держава має побудувати глибоке геологічне сховище, де все відпрацьоване паливо буде остаточно захоронено до 2090 року", – сказав директор станції Баужис.

​Наразі геологи оцінюють 77 потенційних майданчиків у майже 30 муніципалітетах. Однак муніципалітет Вісагінас уже виключено як непридатний для такого сховища.

​"Де саме буде розташоване сховище, визначатимуть науковці, а не політики", – сказав Баужис.

​Політичні суперечки щодо остаточного місця розташування триватимуть і надалі.

​Матеріали, які не можна продати або повторно використати, відправляють на сховища відповідно до їхнього рівня радіоактивності. Наразі ці об’єкти є лише тимчасовими, доки не буде знайдено постійного рішення.

​Днями стало відомо, що Норвегія виділяє понад 9 млн євро на відновлення захисного саркофагу над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником.

США у квітні висловили готовність надати до 100 млн доларів у межах спільних зусиль Групи семи для ремонту нового саркофагу над Чорнобильською АЕС.

ЄС до 40-ї річниці аварії на ЧАЕС закликав РФ зупинити атаки на ядерні об’єкти в Україні.