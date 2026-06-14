Литва первой в мире готовится к демонтажу реакторов, подобных тем, что были на ЧАЭС

Литва готовится к демонтажу активных зон реакторов типа РБМК на Игналинской АЭС – таких же, как на Чернобыльской АЭС; никто еще этого не делал.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Во втором энергоблоке станции были установлены реакторы РБМК, которые принадлежали к самым мощным в мире. Сейчас работники станции демонтируют все, что можно безопасно изъять без привлечения высокоспециализированных экспертов.

Демонтаж активной зоны реактора будут осуществлять работы, оснащенные, по словам представителей станции, передовыми технологиями. Работы с оборудованием, имеющим такой высокий уровень радиоактивности, обычно не выполняются людьми.

Ожидается, что демонтаж графитовых компонентов реактора будут осуществлять специалисты из международных компаний, вероятнее всего из США или Франции.

"Это будет самая сложная задача. Но мы станем первыми в мире, кто ее выполнит", – сказал директор станции Линас Баужис.

До достижения этого этапа еще далеко. Пока что посетители все еще могут осмотреть объекты реактора.

"Все экскурсии забронированы на несколько недель вперед", – сказала Милда Кишките, проводя экскурсию для посетителей по электростанции, которую постепенно демонтируют и разрезают на части.

Тем временем город Висагинас разрабатывает планы позиционировать себя как центр ядерного туризма, поскольку обычные посетители приносят лишь ограниченную экономическую выгоду самой станции. Цель – привлечь специалистов и энтузиастов, заинтересованных в ядерной энергетике.

"В целом 45% оборудования уже демонтировано", – сказала Йолита Мажейкиене, пресс-секретарь станции, указывая на карту.

Хотя как отработанное, так и неиспользованное ядерное топливо уже вывезено, контроль доступа на объекте остается неизменным в течение десятилетий. Посетители по-прежнему должны носить двойную одежду, перчатки, шапки и другое защитное снаряжение.

"Процесс демонтажа должен быть завершен до 2049 года. Важно то, что мы изъяли все топливо из реакторов и поместили его на хранение на 50 лет. В течение этого периода государство должно построить глубокое геологическое хранилище, где все отработанное топливо будет окончательно захоронено до 2090 года", – сказал директор станции Баужис.

Сейчас геологи оценивают 77 потенциальных площадок в почти 30 муниципалитетах. Однако муниципалитет Висагинас уже исключен как непригодный для такого хранилища.

"Где именно будет расположено хранилище, будут определять ученые, а не политики", – сказал Баужис.

Политические споры относительно окончательного местоположения будут продолжаться и в дальнейшем.

Материалы, которые нельзя продать или повторно использовать, отправляют на хранилища в соответствии с их уровнем радиоактивности. Сейчас эти объекты являются лишь временными, пока не будет найдено постоянное решение.

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