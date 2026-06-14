Прем'єр Албанії назвав дурнями учасників протестів проти курорту, пов'язаного з Кушнером

У неділю прем’єр-міністр Албанії Еді Рама виступив із різкою критикою "Фламінго-революції", порівнявши протестний рух із нацистською Німеччиною та назвавши протестувальників "хайванами" – зневажливим албанським терміном, що приблизно означає "дурні, як тварини" або "нецивілізовані люди".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Це фашизм, це скандал, і це треба зупинити", – сказав Рама під час свого подкасту в неділю.

"І зупинити це можна, не відступаючи перед таким тиском і такими "хайванами", – додав він.

Ці зауваження пролунали на тлі політичних заворушень, які тривають вже 14 днів поспіль, коли албанці заполонили Тирану протягом вихідних у рамках найбільшої на сьогодні демонстрації, вимагаючи відставки прем’єр-міністра.

За оцінками, у суботній акції протесту взяли участь 100 000–200 000 людей. Акція залишалася мирною, у ній брали участь діти, люди похилого віку та сім’ї, а для дітей навіть було облаштовано зону для малювання та розмальовування.

Рама назвав протести "фашистським духом", який проповідує ідею, що Албанія належить албанцям, "що означає, що всі інші, хто не входить до цього кола, не бажані – так само, як Німеччина була "для німців", а потім на довгі роки стала "чорною вівцею" Європи", додав він.

Демонстрації на підтримку "Фламінго-революції" мали продовжитися як у всьому світі, так і в Тирані в неділю, з мітингами, запланованими від Нью-Йорка і Берліна до Відня і Лондона.

Нагадаємо, у червні в Албанії розпочалися протести проти забудови Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною зі зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт вартістю 1,4 млрд євро будується під керівництвом інвестиційної фірми Кушнера Affinity Partners.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що його країна продовжить реалізацію проєкту розкішного курорту, запланованого зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером та його дочкою Іванкою Трамп на віддаленій ділянці балканського узбережжя, незважаючи на протести щодо його впливу на довкілля.

Європейська комісія закликала Албанію вжити негайних заходів для забезпечення відповідності екологічному законодавству ЄС, якщо вона хоче приєднатися до блоку.