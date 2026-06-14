Премьер Албании назвал дураками участников протестов против курорта, связанного с Кушнером

В воскресенье премьер-министр Албании Эди Рама выступил с резкой критикой "Фламинго-революции", сравнив протестное движение с нацистской Германией и назвав протестующих „хайванами" – пренебрежительным албанским термином, что примерно означает "глупые, как животные" или "нецивилизованные люди".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Это фашизм, это скандал, и это надо остановить", – сказал Рама во время своего подкаста в воскресенье.

"И остановить это можно, не отступая перед таким давлением и такими "хайванами", – добавил он.

Эти замечания прозвучали на фоне политических беспорядков, которые продолжаются уже 14 дней подряд, когда албанцы заполонили Тирану в течение выходных в рамках крупнейшей на сегодня демонстрации, требуя отставки премьер-министра.

По оценкам, в субботней акции протеста приняли участие 100 000-200 000 человек. Акция оставалась мирной, в ней участвовали дети, пожилые люди и семьи, а для детей даже была обустроена зона для рисования и разрисовывания.

Рама назвал протесты "фашистским духом", который проповедует идею, что Албания принадлежит албанцам, "что означает, что все остальные, кто не входит в этот круг, не желательны – так же, как Германия была "для немцев", а затем на долгие годы стала "черной овцой" Европы", добавил он.

Демонстрации в поддержку "Фламинго-революции" должны были продолжиться как во всем мире, так и в Тиране в воскресенье, с митингами, запланированными от Нью-Йорка и Берлина до Вены и Лондона.

Напомним, в июне в Албании начались протесты против застройки Адриатического побережья компанией, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт стоимостью 1,4 млрд евро строится под руководством инвестиционной фирмы Кушнера Affinity Partners.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что его страна продолжит реализацию проекта роскошного курорта, запланированного зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и его дочерью Иванкой Трамп на отдаленном участке балканского побережья, несмотря на протесты относительно его влияния на окружающую среду.

Европейская комиссия призвала Албанию принять немедленные меры для обеспечения соответствия экологическому законодательству ЕС, если она хочет присоединиться к блоку.