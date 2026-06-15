"Усі мають розділити відповідальність": Швеція просить ЄС посилити тиск на "тіньовий флот" РФ

У Швеції закликали інші країни Євросоюзу вжити заходів проти суден "тіньового флоту" РФ, які пропливають у їхніх водах, для того, щоб обмежити фінансування воєнної машини Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі глави МЗС Марії Мальмер Стенергард та міністра цивільної оборони Швеції Карла-Оскара Боліна.

Лист адресовано главі дипломатії ЄС Каї Каллас, главі МЗС Кіпру, який головує у Раді ЄС, Константіносу Комбосу та Марії Луїс Альбукерке, єврокомісарці з фінансових послуг та союзу заощаджень та інвестицій.

Шведські міністри наголосили, що експорт енергоносіїв є найважливішим джерелом доходів, які використовуються для фінансування війни Росії проти України, а заходи ЄС проти російського енергетичного сектору виявилися ефективними.

Однак, нещодавнє зростання світових цін на енергоносії означає, що потрібно докласти ще більше зусиль, щоб обмежити експорт енергоносіїв з Росії. У зв’язку з цим міністри підкреслили, що "тіньовий флот" відіграє вирішальну роль у експорті енергоносіїв з Росії, але водночас підриває стандарти безпеки на морі та створює екологічні ризики для балтійських вод.

"Цієї весни Швеція, діючи у повній відповідності до Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), здійснила огляд низки суден у своїх територіальних водах, які підозрювалися у плаванні під фальшивим прапором та порушенні правових зобов’язань. "Тіньовий флот" проходить через інші європейські води, перш ніж досягти Балтійського моря. Вкрай важливо, щоб усі держави-члени розділили відповідальність за обмеження екосистеми, яка підтримує ці судна", – заявили шведські міністри.

Якщо ЄС та його держави-члени вживуть цих заходів, підкреслили Стенегард та Болін, це суттєво зменшить енергетичні доходи Росії та обмежить її можливості фінансувати війну проти України.

Нагадаємо, 15 червня глави МЗС ЄС розглянуть 21-й пакет санкцій проти Росії, що передбачає додаткові заходи проти "тіньового флоту" РФ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 14 червня подякував Великій Британії за затримання російського танкера "тіньового флоту" SMYRTOS та закликав союзників посилювати тиск на Москву.