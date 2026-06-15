"Все должны разделить ответственность": Швеция просит ЕС усилить давление на "теневой флот" РФ

В Швеции призвали другие страны Евросоюза принять меры против судов "теневого флота" РФ, которые проплывают в их водах, чтобы ограничить финансирование военной машины Кремля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме главы МИД Марии Мальмер Стенергард и министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина.

Письмо адресовано главе дипломатии ЕС Каи Каллас, главе МИД Кипра, который председательствует в Совете ЕС, Константиносу Комбосу и Марии Луис Альбукерке, еврокомиссару по финансовым услугам и союзу сбережений и инвестиций.

Шведские министры отметили, что экспорт энергоносителей является важнейшим источником доходов, которые используются для финансирования войны России против Украины, а меры ЕС против российского энергетического сектора оказались эффективными.

Однако недавний рост мировых цен на энергоносители означает, что нужно приложить еще больше усилий, чтобы ограничить экспорт энергоносителей из России. В связи с этим министры подчеркнули, что "теневой флот" играет решающую роль в экспорте энергоносителей из России, но одновременно подрывает стандарты безопасности на море и создает экологические риски для балтийских вод.

"Этой весной Швеция, действуя в полном соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), осуществила обзор ряда судов в своих территориальных водах, которые подозревались в плавании под фальшивым флагом и нарушении правовых обязательств. "Теневой флот" проходит через другие европейские воды, прежде чем достичь Балтийского моря. Крайне важно, чтобы все государства-члены разделили ответственность за ограничение экосистемы, которая поддерживает эти суда", – заявили шведские министры.

Если ЕС и его государства-члены примут эти меры, подчеркнули Стенегард и Болин, это существенно уменьшит энергетические доходы России и ограничит ее возможности финансировать войну против Украины.

Напомним, 15 июня главы МИД ЕС рассмотрят 21-й пакет санкций против России, предусматривающий дополнительные меры против "теневого флота" РФ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 14 июня поблагодарил Великобританию за задержание российского танкера "теневого флота" SMYRTOS и призвал союзников усиливать давление на Москву.