Угорщина засудила російський удар по Києво-Печерській лаврі

Угорщина "рішуче засуджує" російську атаку на Київ, внаслідок якої, зокрема, була пошкоджена Києво-Печерська лавра.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе в Х написала глава угорського МЗС Аніта Орбан.

Міністерка зазначила, що внаслідок російських ударів загинули та були поранені місцеві мешканці, а також значної шкоди зазнали Києво-Печерська лавра та Успенський собор, що знаходиться на її території.

"Лавра є одним із найсвятіших місць православного християнства. Будь-які атаки на цивільну інфраструктуру, а особливо на релігійні об’єкти, є неприйнятними", – наголосила Орбан.

Раніше повідомляли, що Україна ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи "негайної та адекватної відповіді" на російський удар по Лаврі.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро порівняв удар РФ по Лаврі з бомбардуванням Нотр-Даму.