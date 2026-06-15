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Венгрия осудила российский удар по Киево-Печерской лавре

Новости — Понедельник, 15 июня 2026, 11:43 — Ирина Кутелева

Венгрия "решительно осуждает" российскую атаку на Киев, в результате которой, в частности, была повреждена Киево-Печерская лавра.

Как сообщает "Европейская правда", об этом у себя в Х написала глава венгерского МИД Анита Орбан.

Министр отметила, что в результате российских ударов погибли и были ранены местные жители, а также значительный ущерб понесли Киево-Печерская лавра и Успенский собор, который находится на ее территории.

"Лавра является одним из самых святых мест православного христианства. Любые атаки на гражданскую инфраструктуру, а особенно на религиозные объекты, являются неприемлемыми", – подчеркнула Орбан.

Ранее сообщалось, что Украина инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар по Лавре.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сравнил удар РФ по Лавре с бомбардировкой Нотр-Дама.

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Венгрия Война с РФ
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