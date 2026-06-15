У Литві обіцяють увечері представити рішення щодо можливих змін в уряді

У Литві лідери партій, які формують нову коаліцію, у понеділок досягли остаточної згоди щодо проєкту коаліційного договору, рішення щодо розподілу міністерських портфелів очікується у понеділок ввечері.

Про це заявив тимчасовий голова Союзу демократів "В ім’я Литви" Віргініюс Сінкявічюс, якого цитує LRT.

Він розповів, що цей текст мають затвердити соціал-демократи на засіданні своєї ради, Союз селян і зелених Литви, а також і його політсила.

За словами тимчасового лідера демократів "В ім'я Литви", цього тижня також планується підписати коаліційну угоду.

"Якщо керівні органи всіх партій його схвалять, думаю, що так, ми його підпишемо", – заявив він.

Сінкявічюс зазначив, що, за наявною у нього інформацією, у вівторок має стати відомо, чи погодиться лідер соціал-демократів Міндаугас Сінкявічюс обійняти посаду глави уряду замість Інги Ругінене.

"Це рішення самого Міндаугаса. Наскільки я зрозумів, завтра у них відбудеться засідання ради, де й буде ухвалено остаточне рішення", – прокоментував він.

Наразі керівна коаліція має в Сеймі 80 мандатів. У разі формування нової коаліції вона матиме трохи менше – 75 голосів.

На початку червня соціал-демократи вирішили виключити з коаліції ультраправу партію "Зоря Німану" і замість неї сформувати більшість з Союзом демократів "В ім’я Литви".

Проблеми у коаліції в Литві назрівали тривалий час. Так, ще у січні прем’єрці довелося запевняти, що керівна коаліція продовжує існувати, доки у її партії не ухвалять іншого рішення.

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