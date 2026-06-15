В Литве обещают вечером представить решение о возможных изменениях в правительстве

В Литве лидеры партий, формирующих новую коалицию, в понедельник достигли окончательного согласия по проекту коалиционного договора, решение о распределении министерских портфелей ожидается в понедельник вечером.

Об этом заявил временный председатель Союза демократов "Во имя Литвы" Виргиниюс Синкявичюс, которого цитирует LRT.

Он рассказал, что этот текст должны утвердить социал-демократы на заседании своего совета, Союз селян и зеленых Литвы, а также и его политсила.

По словам временного лидера демократов "Во имя Литвы", на этой неделе также планируется подписать коалиционное соглашение.

"Если руководящие органы всех партий его одобрят, думаю, что да, мы его подпишем", – заявил он.

Синкявичюс отметил, что, по имеющейся у него информации, во вторник должно стать известно, согласится ли лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс занять пост главы правительства вместо Инги Ругиненэ.

"Это решение самого Миндаугаса. Насколько я понял, завтра у них состоится заседание совета, где и будет принято окончательное решение", – прокомментировал он.

Сейчас правящая коалиция имеет в Сейме 80 мандатов. В случае формирования новой коалиции она будет иметь чуть меньше – 75 голосов.

В начале июня социал-демократы решили исключить из коалиции ультраправую партию "Заря Немана" и вместо нее сформировать большинство с Союзом демократов "Во имя Литвы".

Проблемы в коалиции в Литве назревали длительное время. Так, еще в январе премьеру пришлось уверять, что правящая коалиция продолжает существовать, пока в ее партии не примут другое решение.

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