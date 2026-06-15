Сікорський: Україна вступить до ЄС, коли обидві сторони будуть готові

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у понеділок, що вступ України до ЄС вимагатиме виконання всіх критеріїв членства, і Україна приєднається до союзу, коли обидві сторони будуть до цього готові.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Люксембурзі перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, його цитує Polskie Radio.

Глава польської дипломатії згадав про відкриття у понеділок першого кластера в переговорах про вступ з Україною. Він звернув увагу, що початок переговорів – це не те саме, що їхнє завершення.

"Але добре, що Україна є не лише кандидатом, а тепер вже кандидатом, який веде переговори, бо це дає і Україні, і нам кінцеву мету відносин між Україною та ЄС. Українці тепер вже точно знають, за що борються", – підкреслив міністр.

Він додав, що з кожним десятиліттям існування Європейського Союзу вступити до нього стає складніше, а не легше, бо надбання європейського права та інтеграція є все більшими й глибшими.

"Нам самі технічні переговори зайняли, мабуть, сім років. Ми маємо бути впевнені, що Україна буде готова, що ми будемо готові і що розширення стане успіхом для обох сторін. Тому всі критерії мають бути повністю виконані… Україна приєднається до Союзу тоді, коли і вона, і ми будемо до цього готові", – підсумував Сікорський.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос очікує, що у липні буде відкрито решту п'ять кластерів у рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що рішення щодо відкриття першого переговорного кластера є перемогою не лише держав-кандидаток, а і всього ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос очікує, що у липні буде відкрито решту п'ять кластерів у рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Призначення міжурядової конференції для відкриття першого переговорного кластера стало можливим після того, як Україна виконала останню вимогу Угорщини.

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