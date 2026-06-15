Сикорский: Украина вступит в ЕС, когда обе стороны будут готовы

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в понедельник, что вступление Украины в ЕС потребует выполнения всех критериев членства, и Украина присоединится к союзу, когда обе стороны будут к этому готовы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Люксембурге перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС, его цитирует Polskie Radio.

Глава польской дипломатии упомянул об открытии в понедельник первого так называемого кластера в переговорах о вступлении с Украиной. Он обратил внимание, что начало переговоров – это не то же самое, что их завершение.

"Но хорошо, что Украина является не только кандидатом, а теперь уже кандидатом, который ведет переговоры, потому что это дает и Украине, и нам конечную цель отношений между Украиной и ЕС. Украинцы теперь уже точно знают, за что борются", – подчеркнул министр.

Он добавил, что с каждым десятилетием существования Европейского Союза вступить в него становится сложнее, а не легче, потому что достояние европейского права и интеграция все больше и глубже.

"У нас сами технические переговоры заняли, пожалуй, семь лет. Мы должны быть уверены, что Украина будет готова, что мы будем готовы и что расширение станет успехом для обеих сторон. Поэтому все критерии должны быть полностью выполнены... Украина присоединится к Союзу тогда, когда и она, и мы будем к этому готовы", – подытожил Сикорский.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ожидает, что в июле будут открыты остальные пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что решение об открытии первого переговорного кластера является победой не только государств-кандидаток, а и всего ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ожидает, что в июле будут открыты остальные пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Назначение межправительственной конференции для открытия первого переговорного кластера стало возможным после того, как Украина выполнила последнее требование Венгрии.

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