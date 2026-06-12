"Наша найкраща інвестиція у майбутнє": фон дер Ляєн про вступні переговори з Україною

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала фінальне рішення держав-членів ЄС про призначення на понеділок міжурядових конференції з Україною і Молдовою.

Про це йдеться у її заяві, поширеній у Х, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Фон дер Ляєн наголосила, що рішення щодо відкриття першого переговорного кластера, яке буде формально схвалене на цій конференції, є перемогою не лише держав-кандидаток, а і всього ЄС.

"Сьогодні Європейський Союз зробив важливий крок уперед. Усі держави-члени погодилися розпочати перший блок переговорів про вступ з Україною та Молдовою", -наголосила вона.

Також Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що на міжурядовій конференції у понеділок будуть відкриті переговори лише щодо першого кластера – "Основи", який "охоплює основні цінності та принципи, на яких ґрунтується ЄС, – від верховенства права до міцних демократичних інститутів".

"Розширення є стратегічним вибором. Зближуючи наші народи, ми зміцнюємо мир, безпеку та процвітання на всьому континенті. У світі зі зростаючою невизначеністю, розширення Європейського Союзу відповідає нашим спільним інтересам", – додала вона.

Як повідомлялося, у п’ятницю ЄС офіційно підтвердив початок вступних переговорів з Україною.

Перед цим Україна виконала останню вимогу Угорщини для відкриття кластера переговорів про вступ.

Про план дій щодо меншин читайте у статті: "Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС"