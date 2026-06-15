Лавров: на зустріч в МЗС РФ посли Франції, Німеччини і Британії не принесли "нічого нового"

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що посли Франції, Німеччини і Британії не принесли "нічого нового" на зустріч в його міністерство минулого тижня.

Заяву Лаврова наводить російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Лавров зустрівся у понеділок із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком у Мінську. За його словами, вони обговорювали роль західних країн "у врегулюванні тих питань, які виходять далеко за межі власне українського конфлікту і стосуються загальних принципів безпеки як у Європі, так і на глобальному рівні".

"У нас єдина позиція. Європейці в нинішній ситуації роблять помилкові висновки про те, що ось Росія зараз програє, а Україна перемагає, тому можна висувати ультиматуми в надії на те, що Росія ці ультиматуми прийме", – заявив Лавров.

Він сказав, що розрахунки європейців "ілюзорні", що було підтверджено й під час візиту трьох послів – Великої Британії, Франції та Німеччини – до МЗС РФ 11 червня.

"З ними розмовляв мій заступник. Нічого нового вони не принесли", – сказав російський міністр.

Лавров також заявив, що під час майбутнього візиту спецпредставників президента США Дональда Трампа до РФ будуть обговорюватися "домовленості", досягнуті торік 15 серпня в Анкориджі.

"Ми дотримуємося домовленостей, досягнутих 15 серпня минулого року на Алясці… І ми, звісно, розраховуємо на те, що позиція, узгоджена на основі американської пропозиції, буде втілюватися в життя", – заявив Лавров.

Посли Франції, Великої Британії та Німеччини Ніколя де Рів'єр, Найджел Кейсі та Александер Ламбсдорф відвідали Міністерства закордонних справ Росії 11 червня. Повідомлялося, що це вони ініціювали зустріч для обговорення війни в Україні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Німеччина, Франція та Британія розробляють план із залучення Владіміра Путіна до переговорів.