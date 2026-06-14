У Кремлі анонсували новий візит Кушнера і Віткоффа до РФ

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом знову приїдуть до Росії.

Про це заявив помічник правителя РФ Юрій Ушаков, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Погоджено, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які зараз найщільнішим чином займаються іранськими справами, найближчим часом знову приїдуть до Росії", – сказав він журналістам у неділю.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером раніше цього тижня.

Раніше писали, що Зеленський розчарований тим, що приїзд американської делегації до Києва затягується, але Україна розраховує на цей візит.

Очільник офісу президента України Кирило Буданов, який входить до делегації України у "мирних" переговорах, наполягає, що контакти за участі США тривають і зараз, попри відсутність публічних подій.