Лавров: на встречу в МИД РФ послы Франции, Германии и Великобритании не принесли "ничего нового"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что послы Франции, Германии и Великобритании не принесли "ничего нового" на встречу в его министерстве на прошлой неделе.

Заявление Лаврова приводит российское агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

Лавров встретился в понедельник с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. По его словам, они обсуждали роль западных стран "в урегулировании тех вопросов, которые выходят далеко за пределы собственно украинского конфликта и касаются общих принципов безопасности как в Европе, так и на глобальном уровне".

"У нас единая позиция. Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет", – заявил Лавров.

Он сказал, что расчеты европейцев "иллюзорны", что было подтверждено и во время визита трех послов – Великобритании, Франции и Германии – в МИД РФ 11 июня.

"С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли", – сказал российский министр.

Лавров также заявил, что во время предстоящего визита спецпредставителей президента США Дональда Трампа в РФ будут обсуждаться "договоренности", достигнутые 15 августа в Анкоридже.

"Мы придерживаемся договоренностей, достигнутых 15 августа прошлого года на Аляске… И мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, согласованная на основе американского предложения, будет воплощаться в жизнь", – заявил Лавров.

Послы Франции, Великобритании и Германии Николя де Ривьер, Найджел Кейси и Александр Ламбсдорф посетили Министерство иностранных дел России 11 июня. Сообщалось, что именно они инициировали встречу для обсуждения войны в Украине.

Напомним, по данным СМИ, Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план по привлечению Владимира Путина к переговорам.