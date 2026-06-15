Трамп допустив, що може поновити удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що може відновити удари по Ірану, якщо не буде досягнуто угоди щодо ядерної програми близькосхідної країни.

Про це американський президент сказав в інтерв’ю The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

В ході інтерв’ю Трамп наголосив, що якщо Іран не досягне остаточної ядерної угоди зі Сполученими Штатами – процес, який, за словами його помічників, має розпочатися у п’ятницю у Швейцарії – він відновить військові атаки на Тегеран або зробить Сполучені Штати "охоронцем Близького Сходу" в обмін на 20% доходів регіону.

Трамп стверджує, що його рішення завдати удару по Ірану наприкінці лютого та подальша морська блокада іранських портів після того, як Тегеран закрив Ормузьку протоку, змінили ситуацію на Близькому Сході на користь США.

Трамп наполягав, що саме ракетні та бомбові удари по Ірану зіграли вирішальну роль в укладанні угоди.

"Вони не хотіли третього удару. Їм не байдуже їхнє життя. Суть у тому, що ті удари, які ми завдали, мали величезний вплив на укладення цієї угоди, величезний вплив", – сказав президент США.

Трамп також дав зрозуміти, що у США будуть так звані "широкі повноваження з контролю", щоб переконатися, що Іран не веде ядерну діяльність у порушення будь-яких своїх зобов’язань.

Він сказав, що попередня угода дозволяла затягувати інспекції на місяці, однак угода, яку він укладає, забезпечить практично миттєвий доступ.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив про укладення мирної угоди з Іраном, а також анонсував відкриття Ормузької протоки найближчим часом.

Церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном відбудеться 19 червня у швейцарському місті Женева.

На цьому тлі Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія заявили про свою готовність підтримати відновлення руху в Ормузькій протоці.