Трамп допустил, что может возобновить удары по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что может возобновить удары по Ирану, если не будет достигнуто соглашение по ядерной программе ближневосточной страны.
Об этом американский президент сказал в интервью The New York Times, сообщает "Европейская правда".
В ходе интервью Трамп подчеркнул, что если Иран не достигнет окончательного ядерного соглашения с Соединенными Штатами – процесс, который, по словам его помощников, должен начаться в пятницу в Швейцарии – он возобновит военные атаки на Тегеран или сделает Соединенные Штаты "хранителем Ближнего Востока" в обмен на 20% доходов региона.
Трамп утверждает, что его решение нанести удар по Ирану в конце февраля и последующая морская блокада иранских портов после того, как Тегеран закрыл Ормузский пролив, изменили ситуацию на Ближнем Востоке в пользу США.
Трамп настаивал, что именно ракетные и бомбовые удары по Ирану сыграли решающую роль в заключении соглашения.
"Они не хотели третьего удара. Им не безразлична их жизнь. Суть в том, что те удары, которые мы нанесли, оказали огромное влияние на заключение этого соглашения, огромное влияние", – сказал президент США.
Трамп также дал понять, что у США будут так называемые "широкие полномочия по контролю", чтобы убедиться, что Иран не ведет ядерную деятельность в нарушение каких-либо своих обязательств.
Он сказал, что предыдущее соглашение позволяло затягивать инспекции на месяцы, однако соглашение, которое он заключает, обеспечит практически мгновенный доступ.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о заключении мирного соглашения с Ираном, а также анонсировал открытие Ормузского пролива в ближайшее время.
Церемония подписания мирного соглашения между США и Ираном состоится 19 июня в швейцарском городе Женева.
На этом фоне Германия, Франция, Великобритания и Италия заявили о своей готовности поддержать возобновление движения в Ормузском проливе.