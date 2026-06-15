Рада ЄС на рік продовжила санкції за незаконну анексію Криму

Рада ЄС вирішила продовжити санкції, запроваджені Євросоюзом у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя, до 23 червня 2027 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у комюніке Ради ЄС у понеділок.

Санкції ЄС у зв’язку з російською анексією Криму вперше були введені у червні 2014 року. Вони включають заборону на імпорт товарів із незаконно анексованого Криму чи Севастополя до Європейського Союзу, а також заборону на інфраструктурні та фінансові інвестиції і надання туристичних послуг у цих регіонах.

Крім того, забороняється експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання на території Криму у сферах транспорту, телекомунікацій та енергетики. Обмеження також стосуються постачання обладнання для розвідки і видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

"ЄС не визнає та й надалі засуджує незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права", – йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок ухвалила так званий мініпакет санкцій проти Росії, який затвердили паралельно з тим, як триває робота над ширшим 21-м санкційним пакетом Євросоюзу.

Раніше у понеділок Рада ЄС ухвалила рішення про введення санкцій проти ще шістьох осіб, відповідальних за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови.