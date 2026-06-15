Удар по ВПК і "тіньовому флоту": ЄС затвердив мініпакет санкцій проти Росії

Рада ЄС у понеділок ухвалила так званий мініпакет санкцій проти Росії, який затвердили паралельно з тим, як триває робота над ширшим 21-м санкційним пакетом Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в офіційному комюніке Ради ЄС.

Цей пакет включає загалом 34 фізичних та 47 юридичних осіб та покликаний ще більше обмежити російський військово-промисловий комплекс, скоротити доходи Росії від енергетики, вдаривши по її "тіньовому флоту", та завадити поширенню російської пропаганди.

Зокрема, цим рішенням ЄС запроваджує обмежувальні заходи щодо 7 осіб та 21 юридичної особи, які підтримують російський військово-промисловий комплекс та його співучасників у третіх країнах. Ці заходи спрямовані проти кількох виробників та постачальників дронів та іншого військового обладнання для російської армії, що використовується у війні проти України.

Під обмеження, зокрема, потрапили АТ "Науково-виробниче об’єднання імені Лавочкіна", засноване державною корпорацією "Роскосмос", а також китайські компанії Shenzhen Minghuaxin і Xinxiang Richful Lubricant Additive Company. Крім того, обмеження торкнулися військового інноваційного технополісу "ЕРА" та Фонду перспективних досліджень, створених урядом РФ для розвитку передових безпілотних технологій у військових цілях.

Пакет передбачає внесення до списку 2 осіб, Тахіра Гараєва та Костянтина Рогача, та 24 суб’єктів, пов’язаних з перевезенням та експортом сирої нафти або нафтопродуктів з Росії, зокрема через російський "тіньовий флот". Вони охоплюють "Лукойл-Західний Сибір" та численні компанії, що базуються в Росії, Ліберії, Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Азербайджані та Гонконзі.

До нового санкційного списку увійшли 10 фізичних осіб і одна організація, серед яких – російські пропагандисти, причетні до зовнішніх інформаційних маніпуляцій і втручання, зокрема Анатолій Кузічов, Кирил Федоров, Роман Антоновський і Марія Волконська, головна редакторка контрольованої державою "Кримської газети". Вони відповідальні за поширення дезінформації, спрямованої на виправдання та легітимізацію війни Росії проти України.

Також Рада ЄС внесла до санкційного списку одну організацію та 15 осіб, серед яких російські судді та прокурори, а також співробітники правоохоронних органів, органів державної безпеки та медичний персонал, які причетні до переслідування, отруєння та смерті Алексєя Навального.

Раніше у понеділок Рада ЄС ухвалила рішення про введення санкцій проти ще шістьох осіб, відповідальних за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 червня презентувала підготований ЄС 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До нього, зокрема, пропонується включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.