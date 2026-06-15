Совет ЕС на год продлил санкции за незаконную аннексию Крыма

Совет ЕС решил продлить санкции, введенные Евросоюзом в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя, до 23 июня 2027 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в коммюнике Совета ЕС в понедельник.

Санкции ЕС в связи с российской аннексией Крыма впервые были введены в июне 2014 года. Они включают запрет на импорт товаров из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя в Европейский Союз, а также запрет на инфраструктурные и финансовые инвестиции и предоставление туристических услуг в этих регионах.

Кроме того, запрещается экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования на территории Крыма в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Ограничения также касаются поставок оборудования для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

"ЕС не признает и в дальнейшем осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как нарушение международного права", – говорится в сообщении Совета ЕС.

Напомним, Совет ЕС в понедельник принял так называемый мини-пакет санкций против России, который утвердили параллельно с тем, как идет работа над более широким 21-м санкционным пакетом Евросоюза.

Ранее в понедельник Совет ЕС принял решение о введении санкций против еще шести лиц, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитета и независимости Молдовы.