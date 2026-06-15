Фон дер Ляєн: на саміті G7 обговорять фінансування України

Однією з тем обговорень лідерів G7 на саміті у французькому Ев’яні стане подальше фінансування України.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед відкриттям саміту "сімки", пише "Європейська правда".

За словами фон дер Ляєн, пакет позик ЄС у розмірі 90 млрд євро покриває дві третини бюджетних потреб України на 2026-2027 рік. Для того щоб покрити решту, Євросоюзу знадобиться допомога партнерів з G7, пояснила посадовиця.

"Наш пакет позик у розмірі 90 млрд євро покриває дві третини фінансових потреб України на цей та наступний роки. Перші виплати будуть здійснені ще цього місяця, а щодо решти третини нам потрібно, щоб партнери України активізували свої зусилля. Це питання буде обговорюватися на цьому саміті", – заявила президентка Європейської комісії.

Фон дер Ляєн також оголосила, що "ЄС закріплює Україну в Європі", відкриваючи перший переговорний кластер.

"Сьогодні ми відкриваємо перший кластер у переговорах про вступ до ЄС. Це величезний крок вперед. Україна досягла значного прогресу в реформах. Вони виконали свою частину, тож тепер ми теж маємо виконати свою", – заявила посадовиця.

Як повідомлялося, 15 червня ЄС відкриє перший кластер у переговорах про вступ України до ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос очікує, що у липні буде відкрито решту п'ять кластерів у рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Призначення міжурядової конференції для відкриття першого переговорного кластера стало можливим після того, як Україна виконала останню вимогу Угорщини.