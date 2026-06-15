Фон дер Ляйен: на саммите G7 обсудят финансирование Украины

Одной из тем обсуждений лидеров G7 на саммите во французском Эвьяне станет дальнейшее финансирование Украины.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед открытием саммита "семерки", пишет "Европейская правда".

По словам фон дер Ляйен, пакет займов ЕС в размере 90 млрд евро покрывает две трети бюджетных потребностей Украины на 2026-2027 год. Для того чтобы покрыть остальные, Евросоюзу понадобится помощь партнеров из G7, пояснила чиновница.

"Наш пакет займов в размере 90 млрд евро покрывает две трети финансовых потребностей Украины на этот и следующий год. Первые выплаты будут осуществлены еще в этом месяце, а по оставшейся трети нам нужно, чтобы партнеры Украины активизировали свои усилия. Этот вопрос будет обсуждаться на этом саммите", – заявила президент Европейской комиссии.

Фон дер Ляйен также объявила, что "ЕС закрепляет Украину в Европе", открывая первый переговорный кластер.

"Сегодня мы открываем первый кластер в переговорах о вступлении в ЕС. Это огромный шаг вперед. Украина достигла значительного прогресса в реформах. Они выполнили свою часть, и теперь мы тоже должны выполнить свою", – заявила чиновница.

Как сообщалось, 15 июня ЕС откроет первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ожидает, что в июле будут открыты остальные пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Назначение межправительственной конференции для открытия первого переговорного кластера стало возможным после того, как Украина выполнила последнее требование Венгрии.