Україна розраховує на рух з відкриттям решти кластерів у межах кількох тижнів – Качка

Україна розраховує на те, що наступні кроки з відкриттям кластерів у вступних переговорах з ЄС після відкриття найпершого з них відбудуться у межах кількох тижнів.

Як повідомляє кореспондент "Укрінформу", пише "Європейська правда", про це заявив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка перед міжурядовою конференцією для відкриття першого переговорного кластера у Люксембурзі.

Качка зазначив, що відкриття першого кластера "Основи" переводить процес вступу України до ЄС у практичну стадію.

"Нашою єдиною метою спільно з Європейським Союзом є повноцінний вступ у ЄС, немає жодних інших альтернатив. Ми також очікуємо, що негайно після сьогоднішньої конференції Європейський Союз почне опрацювання п'ятьох інших кластерів, які готові до відкриття, і це займе буквально від кількох днів до кількох тижнів", – сказав віцепрем’єр.

За його словами, Україна спроможна буде здійснити необхідні для вступу реформи за наступні 2,5-3 роки чи "навіть раніше", оскільки "цього від нас вимагають геополітичні обставини".

Перед цим єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила очікування, що відкриття решти 5 кластерів відбудеться у липні.

Нагадаємо, призначення міжурядової конференції 15 червня для відкриття першого переговорного кластера "Основи" стало можливим після того, як Україна виконала останню вимогу Угорщини.

Кластер "Основи" охоплює, зокрема, верховенство права та основні права, функціонування демократичних інститутів, реформу державного управління та економічні критерії. За правилами ЄС, жоден інший кластер не може бути успішно завершений, доки немає суттєвого прогресу в "Основах". Переговори починаються з нього, і він залишається відкритим аж до самого кінця євроінтеграційного шляху.

Загалом під час переговорів розглядається 6 тематичних кластерів, які охоплюють 33 переговорні розділи.

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