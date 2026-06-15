Киев рассчитывает на прогресс открытием остальных 5 кластеров в пределах нескольких недель – Качка

Украина рассчитывает на то, что следующие шаги с открытием кластеров во вступительных переговорах с ЕС после открытия первого из них состоятся в пределах нескольких недель.

Как сообщает корреспондент "Укринформа", пишет "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка перед межправительственной конференцией для открытия первого переговорного кластера в Люксембурге.

Качка отметил, что открытие первого кластера "Основы" переводит процесс вступления Украины в ЕС в практическую стадию.

"Нашей единственной целью совместно с Европейским Союзом является полноценное вступление в ЕС, нет никаких других альтернатив. Мы также ожидаем, что немедленно после сегодняшней конференции Европейский Союз начнет проработку пяти других кластеров, которые готовы к открытию, и это займет буквально от нескольких дней до нескольких недель", – сказал вице-премьер.

По его словам, Украина способна будет осуществить необходимые для вступления реформы за следующие 2,5-3 года или "даже раньше", поскольку "этого от нас требуют геополитические обстоятельства".

Перед этим еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила ожидания, что открытие остальных 5 кластеров состоится в июле.

Напомним, назначение межправительственной конференции 15 июня для открытия первого переговорного кластера "Основы" стало возможным после того, как Украина выполнила последнее требование Венгрии.

Кластер "Основы" охватывает, в частности, верховенство права и основные права, функционирование демократических институтов, реформу государственного управления и экономические критерии. По правилам ЕС, ни один другой кластер не может быть успешно завершен, пока нет существенного прогресса в "Основах". Переговоры начинаются с него, и он остается открытым вплоть до самого конца евроинтеграционного пути.

Всего во время переговоров рассматривается 6 тематических кластеров, которые охватывают 33 переговорных раздела.

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