Опубліковано відео падіння у Польщі об’єкта, який, за словами України, є ракетою РФ Х-101

Польський інформаційний портал опублікував відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент падіння об’єкта, що порушив уночі 30 липня повітряний простір Польщі і впав на території Люблінського воєводства.

Відео опублікував місцевий портал bilgoraj.com.pl, повідомляє "Європейська правда".

Запис зроблено камерою, встановленою в одному з будинків у гміні Туробін, приблизно за 8 км від Тарнави-Колонії, де внаслідок падіння об’єкта утворилась вирва.

На відео чути потужний вибух. Годинник на камері свідчить, що об’єкт упав о 3:45 ранку (4:45 за київським часом).

За даними видання WP, уряді Польщі схиляються до думки, що уночі в Люблінському воєводстві, у районі селища Тарнава-Колонія, впала російська ракета.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що йдеться про російську крилату ракету Х-101.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скоригував свій графік та терміново вирушив до Люблінського воєводства, де уночі впав невідомий об’єкт.