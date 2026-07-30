Опубліковано відео падіння у Польщі об’єкта, який, за словами України, є ракетою РФ Х-101
Новини — Четвер, 30 липня 2026, 10:01 —
Польський інформаційний портал опублікував відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент падіння об’єкта, що порушив уночі 30 липня повітряний простір Польщі і впав на території Люблінського воєводства.
Відео опублікував місцевий портал bilgoraj.com.pl, повідомляє "Європейська правда".
Запис зроблено камерою, встановленою в одному з будинків у гміні Туробін, приблизно за 8 км від Тарнави-Колонії, де внаслідок падіння об’єкта утворилась вирва.
На відео чути потужний вибух. Годинник на камері свідчить, що об’єкт упав о 3:45 ранку (4:45 за київським часом).
За даними видання WP, уряді Польщі схиляються до думки, що уночі в Люблінському воєводстві, у районі селища Тарнава-Колонія, впала російська ракета.
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що йдеться про російську крилату ракету Х-101.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скоригував свій графік та терміново вирушив до Люблінського воєводства, де уночі впав невідомий об’єкт.