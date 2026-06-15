В МЗС прокоментували рішення арбітражу за позовом України проти РФ щодо прав в Азовському морі

У Міністерстві закордонних справ України відзначили, що рішення Арбітражного трибуналу за позовом України проти РФ щодо прав прибережної держави підтвердило за Україною її права щодо Азовського моря й Керченської протоки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коментарі пресслужби МЗС щодо рішення.

У Міністерстві закордонних справ нагадали, що справу, щодо якої виніс рішення по суті Арбітражний трибунал, ініціювала Україна у вересні 2016 року у зв’язку з порушенням Російською Федерацією своїх зобов’язань за Конвенцією ООН з морського права у прилеглих до узбережжя Криму акваторіях Чорного та Азовського морів і Керченської протоки з 2014 року.

Йдеться про Арбітражний трибунал, створений відповідно до Додатку VII Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Відзначають, що у фінальному рішенні Арбітражний трибунал підтвердив статус Азовського моря та Керченської протоки як внутрішніх вод двох держав – України та Російської Федерації, всупереч спробам Росії вдавати, що це її "внутрішнє озеро".

"Україна незмінно залишається прибережною державою в Чорному морі, Азовському морі й Керченській протоці та зберігає за собою всі наділені їй міжнародним правом суверенні права, а жодні протиправні односторонні дії Росії після 2022 року на це не вплинули", – зазначають у коментарі МЗС.

Окремо Арбітражний трибунал встановив, що Росія порушила свої зобов’язання за Конвенцією ООН з морського права, не провівши належної оцінки впливу на навколишнє середовище під час будівництва Керченського мосту, прокладання підводних енергетичних кабелів і газопроводу, та не забезпечила належного повідомлення і оприлюднення результатів такої оцінки.

"Рішення Арбітражного трибуналу є черговим підтвердженням того, що Російська Федерація системно зневажає норми міжнародного права, а її спроби нав’язати світові наслідки злочинної агресії як "нову реальність" не мають і не матимуть міжнародно-правового визнання", – зазначили в МЗС.

Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці. У рамках справи Україна наголошувала, зокрема, на незаконності будівництва Керченського мосту.

У лютому 2020 року арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України, але лише в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення українських природних ресурсів.

23 вересня 2024 року почалися слухання справи по суті.