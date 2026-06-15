В МИД прокомментировали решение арбитража по иску Украины против РФ о правах в Азовском море

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что решение Арбитражного трибунала по иску Украины против РФ относительно прав прибрежного государства подтвердило за Украиной ее права в отношении Азовского моря и Керченского пролива.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД относительно решения.

В Министерстве иностранных дел напомнили, что дело, по которому вынес решение по существу Арбитражный трибунал, инициировала Украина в сентябре 2016 года в связи с нарушением Российской Федерацией своих обязательств по Конвенции ООН по морскому праву в прилегающих к побережью Крыма акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива с 2014 года.

Речь идет об Арбитражном трибунале, созданном в соответствии с Приложением VII Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Отмечается, что в финальном решении Арбитражный трибунал подтвердил статус Азовского моря и Керченского пролива как внутренних вод двух государств – Украины и Российской Федерации, вопреки попыткам России довести, что это ее "внутреннее озеро".

"Украина неизменно остается прибрежным государством в Черном море, Азовском море и Керченском проливе и сохраняет за собой все наделенные ей международным правом суверенные права, а никакие противоправные односторонние действия России после 2022 года на это не повлияли", – отмечают в комментарии МИД.

Отдельно Арбитражный трибунал установил, что Россия нарушила свои обязательства по Конвенции ООН по морскому праву, не проведя надлежащей оценки воздействия на окружающую среду при строительстве Керченского моста, прокладке подводных энергетических кабелей и газопровода, и не обеспечила надлежащего уведомления и обнародования результатов такой оценки.

"Решение Арбитражного трибунала является очередным подтверждением того, что Российская Федерация системно пренебрегает нормами международного права, а ее попытки навязать миру последствия преступной агрессии как "новую реальность" не имеют и не будут иметь международно-правового признания", – отметили в МИД.

Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. В рамках дела Украина подчеркивала, в частности, незаконность строительства Керченского моста.

В феврале 2020 года арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины, но только в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения украинских природных ресурсов.

23 сентября 2024 года начались слушания дела по существу.