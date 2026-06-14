Зеленський розкрив деталі своєї розмови з Трампом

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом йшлося про зусилля щодо завершення війни РФ проти України.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Під час розмови Зеленський привітав Трампа з днем народження, і вони доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир.

"Я побажав президенту Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України. Також подякував йому за всю підтримку, яку Америка надає Україні, і важливо, що ми з вдячністю пам’ятаємо кожен крок цієї підтримки, від Javelinʼів до Patriotʼів", – написав він.

"Ми обговорили те, що може допомогти наблизити мир зараз, і я поінформував президента про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася наша позиція", – додав Зеленський.

Лідери також домовилися, що обговорять більше під час зустрічі на саміті G7.

"У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя", – зазначив Зеленський.

Як повідомив раніше радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, розмова тривала 30-35 хвилин.

Як відомо, 14 червня Дональд Трамп святкує своє 80-річчя.

Раніше французький президент Макрон запросив Трампа на вечерю віч-на-віч на завершення саміту, той нібито прийняв запрошення.

На саміті очікують і Зеленського.