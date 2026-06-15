Качка не бачить ризиків нового блокування руху до ЄС з боку Будапешта

В уряді України не бачать ризиків того, що Угорщина почне знову створювати перешкоди на шляху України в ЄС, вимагаючи поступок у питанні прав угорської меншини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка перед міжурядовою конференцією для відкриття першого переговорного кластера у Люксембурзі.

Качку запитали, як він оцінює ризики того, що Угорщина може знову почати створювати перешкоди у процесі вступу України у ЄС, вимагаючи виконання своїх вимог.

"Ми досягли з Угорщиною головного: це те, що уся політика по національних меншинах буде цілісною. Угорщина приєдналася до плану заходів щодо національних меншин, який підтверджує, що наше законодавство по національних меншинах в частині закону про національні меншини 2022-го року, законодавство про освіту, яке схвалювалося з 2015-го року і далі розвивається, законодавство про мови, яке теж з 2022-го розвивається, є цілком прийнятним", – зазначив Качка.

"Ми не бачимо ніяких негативних сценаріїв. І взагалі ми вважаємо, що угорська меншина в Україні повністю користується своїми правами, живе і утверджує свою ідентичність в рамках українського публічного правопорядку. Тому ми не бачимо ані фактичних, ані правових проблем і взагалі сподіваємось на конструктивний діалог з угорським урядом на майбутнє", – сказав віцепрем’єр.

Про угорські вимоги, на які погодилася Україна – у статті "Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС".

Також Качка повідомив, що Україна розраховує на рух з відкриттям решти кластерів у межах кількох тижнів.