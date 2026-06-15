Качка не видит рисков нового блокирования движения в ЕС со стороны Будапешта

В правительстве Украины не видят рисков того, что Венгрия начнет снова создавать препятствия на пути Украины в ЕС, требуя уступок в вопросе прав венгерского меньшинства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка перед межправительственной конференцией для открытия первого переговорного кластера в Люксембурге.

Качку спросили, как он оценивает риски того, что Венгрия может снова начать создавать препятствия в процессе вступления Украины в ЕС, требуя выполнения своих требований.

"Мы достигли с Венгрией главного: это то, что вся политика по национальным меньшинствам будет целостной. Венгрия присоединилась к плану мероприятий по национальным меньшинствам, который подтверждает, что наше законодательство по национальным меньшинствам в части закона о национальных меньшинствах 2022-го года, законодательство об образовании, которое принималось с 2015-го года и дальше развивается, законодательство о языках, которое тоже с 2022-го развивается, является вполне приемлемым", – отметил Качка.

"Мы не видим никаких негативных сценариев. И вообще мы считаем, что венгерское меньшинство в Украине полностью пользуется своими правами, живет и утверждает свою идентичность в рамках украинского публичного правопорядка. Поэтому мы не видим ни фактических, ни правовых проблем и надеемся на конструктивный диалог с венгерским правительством на будущее", – сказал вице-премьер.

О венгерских требованиях, на которые согласилась Украина – в статье"Детали „соглашения" с Венгрией, которое должно открыть движение Украины в ЕС".

Также Качка сообщил, что Украина рассчитывает на движение с открытием остальных кластеров в пределах нескольких недель.