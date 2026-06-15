Марта Кос після відкриття переговорів про вступ України в ЄС: відбувся мегапонеділок

Єврокомісарка Марта Кос вважає рішення про початок переговорів з Україною довгоочікуваним і дуже важливим кроком для ЄС.

Про це вона заявила на брифінгу після формального відкриття першого кластера.

Єврокомісарка наголосила, що рішення ухвалили одноголосно і не довелося повторювати історію 2023 року, коли Віктор Орбан "вийшов на каву" під час голосування.

"Цього разу нікому не довелося виходити з кімнати на каву", – заявила вона.

Марта Кос наголосила, що для усіх держав ЄС це стало довгоочікуваним рішенням. "Ми всі довго цього чекали", сказала вона.

Марта Кос також висловилася за те, щоби Україна відкрила всі кластери у липні та натякнула, що попередня дата вже узгоджена.

"Сьогодні для мене – мегапонеділок… Сподіваюся, ми будемо мати подібну дату, "неймовірний вівторок" у липні", – заявила вона.

Тарас Качка також заявив, що не бачить ризиків нового блокування руху до ЄС.

Як повідомлялося, у понеділок Євросоюз відкрив перший кластер переговорів про вступ України.

Також дивіться відеопояснення з Люксембурга про те, що отримала Україна.