Марта Кос рассказала про мегапонедельник и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссар Марта Кос считает решение о начале переговоров с Украиной долгожданным и очень важным шагом для ЕС.

Об этом она заявила на брифинге после формального открытия первого кластера.

Еврокомиссар подчеркнула, что решение было принято единогласно и не пришлось повторять историю 2023 года, когда Виктор Орбан "вышел на кофе" во время голосования.

"На этот раз никому не пришлось выходить из комнаты на кофе", – заявила она.

Марта Кос подчеркнула, что для всех государств ЕС это стало долгожданным решением. "Мы все долго этого ждали", – сказала она.

Марта Кос также высказалась за то, чтобы Украина открыла все кластеры в июле, и намекнула, что предварительная дата уже согласована.

"Сегодня для меня – мегапонедельник… Надеюсь, у нас будет подобная дата, "невероятный вторник" в июле", – заявила она.

Тарас Качка также заявил, что не видит рисков новой блокировки движения в ЕС.

Как сообщалось, в понедельник Евросоюз открыл первый кластер переговоров о вступлении Украины.

Также смотрите видеообъяснение из Люксембурга о том, что получила Украина.