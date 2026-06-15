Качка назвал прогноз, когда Украина способна выполнить критерии для вступления в ЕС

На выполнение промежуточных и заключительных критериев переговоров с ЕС (так называемых "бенчмарков") Украине может понадобиться около двух лет.

Как сообщает "Европейская правда", такой прогноз озвучил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка на брифинге после Межправительственной конференции в Люксембурге, на которой официально объявили об открытии первого кластера "Основы".

"ЕвроПравда" спросила Качку о том, когда, по его ожиданиям, Украина сможет выполнить все "бенчмарки" по всем переговорным кластерам, которых всего шесть.

Вице-премьер ответил, что на практике на это понадобится от нескольких месяцев до нескольких лет.

"По моему мнению, среднее время для выполнения – около двух лет", – сказал Тарас Качка, назвав ориентировочным крайним сроком 2028 год. Он напомнил, что ранее украинское правительство поставило цель до конца 2027 года обеспечить принятие необходимого законодательства и начать его внедрение.

"Надеюсь, мы сможем это обеспечить в сотрудничестве с нашим парламентом. И я также надеюсь, что открытие кластеров ускорит законодательную работу, которая происходит в украинском правительстве и парламенте", – добавил Тарас Качка.

Также вице-премьер убежден, что среди стран ЕС будет единодушное согласие по открытию остальных пяти переговорных кластеров с Украиной.

Как известно, 15 июня в Люксембурге на второй Межправительственной конференции ЕС официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что стало официальным открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС. Председательство официально передало Украине промежуточные и заключительные критерии переговоров (так называемые "бенчмарки") в виде общей переговорной позиции ЕС по условиям вступления.

"Европейская правда" ранее публиковала проект критериев-бенчмарков. Источники ЕП сообщили, что документ не изменился, лишь уточнилась формулировка относительно нацменьшинств.

Подробно о состоянии выполнения критериев вступления читайте в статье Перегнать Албанию. Как Украина должна выполнять важнейшие "бенчмарки".

Также смотрите видеообъяснение из Люксембурга: