Венс: Іран допустить ядерних інспекторів у рамках угоди зі США
Іран дозволить міжнародним ядерним інспекторам повернутися до країни в рамках рамкової угоди зі Сполученими Штатами, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить dpa.
Коли у Венса спитали, чи повернуться інспектори до Ірану, він відповів: "Так, безумовно".
Віцепрезидент також додав, що одним із ключових елементів угоди є співпраця між Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), США та Іраном з метою ліквідації запасів високозбагаченого урану в Тегерані.
Він зазначив, що це "дуже чітко прописано" в меморандумі про взаєморозуміння.
Венс зазначив, що текст угоди між Іраном і США буде опубліковано після церемонії підписання.
Він додав, що деякі технічні деталі ще потрібно узгодити, головним чином стосовно імплементації, а не формулювання самої угоди.
Він сказав, що в п’ятницю також може бути узгоджено дату початку ядерних інспекцій.
Окремо Венс зазначив, що "найкрутіше в прогресі, якого ми досягли" за останні кілька тижнів, – це те, що він назвав ознаками змін у політичному та військовому керівництві Ірану.
За його словами, навіть у потужному Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) лунали голоси, які визнавали, що підхід Ірану до США протягом останніх 47 років був помилковим і що потрібен новий підхід.
Увечері 15 червня президент США Дональд Трамп підтвердив, що мирна угода з Іраном вже підписана, а Ормузька протока вже "частково" відкрита для судноплавства.
Повідомляли, що остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном охоплює низку питань – від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови США від санкцій проти іранської нафти.