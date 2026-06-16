Венс: Іран допустить ядерних інспекторів у рамках угоди зі США

Іран дозволить міжнародним ядерним інспекторам повернутися до країни в рамках рамкової угоди зі Сполученими Штатами, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить dpa.

Коли у Венса спитали, чи повернуться інспектори до Ірану, він відповів: "Так, безумовно".

Віцепрезидент також додав, що одним із ключових елементів угоди є співпраця між Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), США та Іраном з метою ліквідації запасів високозбагаченого урану в Тегерані.

Він зазначив, що це "дуже чітко прописано" в меморандумі про взаєморозуміння.

Венс зазначив, що текст угоди між Іраном і США буде опубліковано після церемонії підписання.

Він додав, що деякі технічні деталі ще потрібно узгодити, головним чином стосовно імплементації, а не формулювання самої угоди.

Він сказав, що в п’ятницю також може бути узгоджено дату початку ядерних інспекцій.

Окремо Венс зазначив, що "найкрутіше в прогресі, якого ми досягли" за останні кілька тижнів, – це те, що він назвав ознаками змін у політичному та військовому керівництві Ірану.

За його словами, навіть у потужному Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) лунали голоси, які визнавали, що підхід Ірану до США протягом останніх 47 років був помилковим і що потрібен новий підхід.

Увечері 15 червня президент США Дональд Трамп підтвердив, що мирна угода з Іраном вже підписана, а Ормузька протока вже "частково" відкрита для судноплавства.

Повідомляли, що остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном охоплює низку питань – від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови США від санкцій проти іранської нафти.