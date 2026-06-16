Венс: Иран допустит ядерных инспекторов в рамках соглашения с США

Иран разрешит международным ядерным инспекторам вернуться в страну в рамках рамочного соглашения с Соединенными Штатами, заявил вице-президент США Джей Ди Венс.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит dpa.

Когда Венса спросили, вернутся ли инспекторы в Иран, он ответил: "Да, безусловно".

Вице-президент также добавил, что одним из ключевых элементов соглашения является сотрудничество между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), США и Ираном с целью ликвидации запасов высокообогащенного урана в Тегеране.

Он отметил, что это "очень четко прописано" в меморандуме о взаимопонимании.

Венс отметил, что текст соглашения между Ираном и США будет опубликован после церемонии подписания.

Он добавил, что некоторые технические детали еще предстоит согласовать, главным образом касательно имплементации, а не формулировок самого соглашения.

Он сказал, что в пятницу также может быть согласована дата начала ядерных инспекций.

Отдельно Венс отметил, что "самое крутое в прогрессе, которого мы достигли" за последние несколько недель, – это то, что он назвал признаками изменений в политическом и военном руководстве Ирана.

По его словам, даже в мощном Корпусе стражей исламской революции (КСИР) раздавались голоса, признававшие, что подход Ирана к США на протяжении последних 47 лет был ошибочным и что нужен новый подход.

Вечером 15 июня президент США Дональд Трамп подтвердил, что мирное соглашение с Ираном уже подписано, а Ормузский пролив уже "частично" открыт для судоходства.

Сообщалось, что окончательный проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном охватывает ряд вопросов – от ядерных работ Тегерана до разблокирования Ормузского пролива и отказа США от санкций против иранской нефти.