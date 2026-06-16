Украина может открыть остальные переговорные кластеры с ЕС 14 июля

На уровне ЕС уже согласована дата открытия пяти кластеров в переговорах о вступлении Украины – это 14 июля.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Отмечается, что именно в этот день состоится заседание Совета ЕС по общим вопросам.

Пока этого события нет в календаре Совета ЕС, но дата запланирована и обсуждалась европейскими министрами ранее.

Не называя конкретную дату, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции после заседания в Люксембурге 15 июня намекнула, что открытие остальных кластеров в переговорах с Украиной может состояться именно 14 июля.

"Сегодня для меня – мегапонедельник… Надеюсь, у нас будет "невероятный вторник" в июле", – заявила она.

В статье отмечается, что 14 июля приходится на вторник.

Как известно, 15 июня в Люксембурге на второй Межправительственной конференции ЕС официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что стало официальным открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Кипрское председательство официально передало Украине промежуточные и заключительные критерии переговоров (так называемые "бенчмарки") в виде совместной переговорной позиции ЕС относительно условий вступления.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка убежден, что среди стран ЕС будет единодушное согласие относительно открытия остальных пяти переговорных кластеров с Украиной.

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