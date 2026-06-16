ЗМІ: ЦРУ попередило Трампа про справжні наміри Ірану

Директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив президенту США Дональду Трампу та іншим високопосадовцям, що докази, зібрані американськими розвідувальними службами, викликають серйозні сумніви щодо готовності Ірану піти на ті ядерні поступки, яких домагаються США в рамках будь-якої остаточної угоди.

Про це виданню Axios стало відомо від трьох джерел, обізнаних з ходом цих обговорень, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні оголошення про погодження меморандуму між Іраном та США відбулася низка зустрічей на високому рівні між Трампом та його радниками щодо цієї угоди.

Під час цих зустрічей Трамп і його команда обговорювали інформацію, зібрану кількома американськими розвідувальними агентствами. Вона свідчила, що те, як іранські посадовці обговорювали угоду між собою, не відповідало тому, що вони говорили посередникам і США, повідомили два джерела.

Реткліфф і держсекретар Марко Рубіо заявили, що, спираючись на цю інформацію, вони сумніваються, що іранці погодяться вжити тих заходів у ядерній сфері, яких домагаються США, за словами двох джерел. "Розвіддані свідчать, що наміри Ірану не відповідають його зобов’язанням за угодою", – зазначило одне з джерел.

Меморандум має на меті продовжити перемир’я та розпочати 60-денні переговори, які можуть бути продовжені за взаємною згодою. Внутрішні скептики щодо угоди стверджують, що Іран навряд чи підпише ядерну угоду на умовах США, а тим часом отримає від меморандуму про взаєморозуміння більше вигоди, ніж США.

У контексті цих переговорів Іран підтверджує своє попереднє зобов'язання ніколи не набувати та не закуповувати ядерну зброю.

Джерело зазначило, що згідно з меморандумом про взаєморозуміння США та Іран зобов'язуються "вирішити питання щодо утилізації запасів збагаченого матеріалу" та "обговорити питання майбутнього збагачення й інші взаємно узгоджені питання, пов'язані з ядерними потребами Ірану, на основі задовільної рамки, про яку домовляться в остаточній угоді".

У тексті зазначено, що Іран збереже статус-кво своєї ядерної програми, доки триватимуть переговори. Зі свого боку США не вводитимуть нових санкцій та не розгортатимуть додаткових сил у регіоні.

Якщо буде досягнуто остаточної ядерної угоди, протягом 30 днів США виведуть війська, мобілізовані для війни, та скасують усі санкції проти Ірану згідно з узгодженим графіком, як зазначено в описі тексту джерелом.

Увечері 15 червня президент США Дональд Трамп підтвердив, що меморандум з Іраном вже підписано, а Ормузька протока вже "частково" відкрита для судноплавства.

Повідомляли, що остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном охоплює низку питань – від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови США від санкцій проти іранської нафти.