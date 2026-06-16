СМИ: ЦРУ предупредило Трампа об истинных намерениях Ирана

Директор ЦРУ Джон Ретклифф сообщил президенту США Дональду Трампу и другим высокопоставленным чиновникам, что доказательства, собранные американскими разведывательными службами, вызывают серьезные сомнения относительно готовности Ирана пойти на те ядерные уступки, которых добиваются США в рамках любого окончательного соглашения.

Об этом изданию Axios стало известно от трех источников, знакомых с ходом этих обсуждений, сообщает "Европейская правда".

Накануне объявления о согласовании меморандума между Ираном и США состоялся ряд встреч на высоком уровне между Трампом и его советниками по этому соглашению.

Во время этих встреч Трамп и его команда обсуждали информацию, собранную несколькими американскими разведывательными агентствами. Она свидетельствовала, что то, как иранские чиновники обсуждали соглашение между собой, не соответствовало тому, что они говорили посредникам и США, сообщили два источника.

Ретклифф и госсекретарь Марко Рубио заявили, что, опираясь на эту информацию, они сомневаются, что иранцы согласятся принять те меры в ядерной сфере, которых добиваются США, по словам двух источников. "Разведданные свидетельствуют, что намерения Ирана не соответствуют его обязательствам по соглашению", – отметил один из источников.

Меморандум имеет целью продлить перемирие и начать 60-дневные переговоры, которые могут быть продлены по взаимному согласию. Внутренние скептики по соглашению утверждают, что Иран вряд ли подпишет ядерное соглашение на условиях США, а тем временем получит от меморандума о взаимопонимании больше выгоды, чем США.

В контексте этих переговоров Иран подтверждает свое предыдущее обязательство никогда не приобретать и не закупать ядерное оружие.

Источник отметил, что согласно меморандуму о взаимопонимании США и Иран обязуются "решить вопрос об утилизации запасов обогащенного материала" и "обсудить вопросы будущего обогащения и другие взаимно согласованные вопросы, связанные с ядерными потребностями Ирана, на основе удовлетворительной рамки, о которой договорятся в окончательном соглашении".

В тексте указано, что Иран сохранит статус-кво своей ядерной программы, пока будут продолжаться переговоры. Со своей стороны, США не будут вводить новых санкций и не будут разворачивать дополнительные силы в регионе.

Если будет достигнуто окончательное ядерное соглашение, в течение 30 дней США выведут войска, мобилизованные для войны, и отменят все санкции против Ирана согласно согласованному графику, как указано в описании текста источником.

Вечером 15 июня президент США Дональд Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном уже подписан, а Ормузский пролив уже "частично" открыт для судоходства.

Сообщалось, что окончательный проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном охватывает ряд вопросов – от ядерных работ Тегерана до разблокирования Ормузского пролива и отказа США от санкций против иранской нефти.